عاجل
خبير استراتيجي تكلفة المشروعات التنموية في شمال سيناء (فيديو) د. وجدي زين الدين يحذر من شمولية المقاطعة.. "بلاش خراب البيوت" أبو عبيدة يُطلق تصريحات نارية ويكشف حجم الخسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي وجدي زين الدين يطالب الدول العربية بالتكاتف لنصرة فلسطين.. أمامنا فرصة ذهبية وكفاية تخاذل جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطوق غزة بالكامل ويُعلن مرحلة جديدة
الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غداً الجمعة.. قافلة طبية للعيون بقرية العويضات بمركز قفط بقنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحةبقنا، غدا الجمعة 3 نوفمبر، عن توفير قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون، ضمن مبادرة " عنيك في عنينا"، وذلك من داخل مدرسة العويضات الإبتدائية المشتركة، التابعة لإدارة قفط الصحية .   

وأوضح بدران، أن القافلة التي تتم بمشاركة مؤسسة صناع الخير للتنمية وبإشراف إدارة القوافل التابعة لمديرية الصحة، تهدف إلي توقيع الكشف علي مرضي العيون وصرف العلاج، وإجراء العمليات الجراحية للمترددين علي القافلة بالمجان، داعيا المواطنين بسرعة التوجه للقافلة للإستفادة من خدماتها. 

الجريدة الورقية