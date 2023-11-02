غداً الجمعة.. قافلة طبية للعيون بقرية العويضات بمركز قفط بقنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحةبقنا، غدا الجمعة 3 نوفمبر، عن توفير قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون، ضمن مبادرة " عنيك في عنينا"، وذلك من داخل مدرسة العويضات الإبتدائية المشتركة، التابعة لإدارة قفط الصحية .

وأوضح بدران، أن القافلة التي تتم بمشاركة مؤسسة صناع الخير للتنمية وبإشراف إدارة القوافل التابعة لمديرية الصحة، تهدف إلي توقيع الكشف علي مرضي العيون وصرف العلاج، وإجراء العمليات الجراحية للمترددين علي القافلة بالمجان، داعيا المواطنين بسرعة التوجه للقافلة للإستفادة من خدماتها.