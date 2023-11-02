محافظ القليوبية: إزالة 87 حالة تعد على الأراضي الزراعية

إستكمل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لليوم الثالث على التوالي، حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد بمدينتي قليوب وطوخ .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأسفرت الحملة اليوم عن إزالة عدد 55 حالة على مساحة 4 فدان و20 قيراط و10 سهم لمخالفات الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بلغت 1 حالة بمساحة 150م2 .



وأكد المحافظ، خلال الحملة والتي كانت بحضور اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار 24 ساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشدداً على أنه لا تهاون في التعديات على الأرض الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين .

وقال المحافظ أنه على مدار الثلاث أيام الماضية تم إزالة عدد 87 حالة على مساحة 5 فدان و21 قيراط و22 سهم ومخالفات البناء عدد 1 حالة بمساحة 150م2.



ووجه الهجان، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، مؤكدا على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة.



وأكد محافظ القليوبية، على الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لملف التعديات على الأراضي الزراعية وأهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتفعيل المرور اليومي للجان المشكلة من خلال الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية.



وشددَّ "محافظ القليوبية" على جميع رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالإلتزام بالمرور الميداني على مستوى المحافظة ككل لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين أو المتعديين على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على التعدي على الأراضي الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وتحويل أي مخالفة للنيابة العامة والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون على مدار أيام الأسبوع وأيام الإجازات والعطلات الرسمية.



وناشدَّ "محافظ القليوبية" مواطني المحافظة في وقت سابق بعدم التعدي على الأراضي الزراعية وعدم الشروع في البناء إلا بعد إتخاذ التصاريح والتراخيص اللازمة، مع أهمية تعاونهم مع الأجهزة التنفيذية من خلال الإبلاغ عن أي مُخالفة وذلك من خلال الأرقام التالية : الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالخط الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل المُخالفة وموقعها على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤) .