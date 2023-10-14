صيد 2010 يهزم القادسية بدوري منطقة الجيزة لكرة القدم

حقق فريق مواليد 2010 لكرة القدم بصيد الدقي الفوز على نظيره نادي القادسية بنتيجة 5 ـ صفر، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مركز شباب أوسيم ضمن منافسات دوري منطقة الجيزة لكرة القدم.



أحرز أهداف الصيد اللاعبين: محمد دعبس هدف، محمد أحمد الوسيمي ثلاثة أهداف، أدهم حازم هدف.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين محمد مصطفى، عمر محمد، طارق أسامة، زين سيد، أدهم فؤاد، حسن سمير، محمد أحمد، ساجد أحمد،أدهم حازم، محمد أحمد، محمد أسامة، عبدالله محمد، محمود محمد، أحمد محمد، زياد ماجد، زياد عمرو، على مختار، سامر حمدي، أحمد هشام، أدهم عدنان، فهد محمد، يوسف شريف، يوسف عصام، محمد طارق، عمر شريف، زين الدين اسلام، ياسين على.

الجهاز الفني والاداري:

الكابتن نبيل البحطيطي مدير قطاع كرة القدم، الكابتن محمد بدوي مدير اداري القطاع، الكابتن حمادة صيام مدرب الفريق، الكابتن طارق سعد مساعد مدرب، مدرب حراس المرمى كابتن ناجي ابراهيم، الدكتور عبد الرحمن شريف علاج طبيعي، الكابتن السيد عبدالعال اداري الفريق.