انعقاد مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع بمسجد الحسين

تعقد وزارة الأوقاف المصرية، مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع المدني) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية يوم السبت الموافق 4/ 11/ 2023م.

وتنعقد المقرأة برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، وعضوية كل من: القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ شريف عبد المنعم، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ الشيخ محمد بيبرس، والقارئ الشيخ محمود الصعيدي، والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي، والقارئ الشيخ أحمد دسوقي مكي.

وستبدأ القراءة من قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (سورة النور:)، بإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.