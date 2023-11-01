الأوقاف تطلق مسابقة القراءة الواعية "أفضل قارئ لسلسة رؤية"

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، مسابقة القراءة الواعية، "أفضل قارئ لسلسلة رؤية"، وهي عبارة عن ثلاثة فروع.

أوضحت الأوقاف، أن الفرع الأول: إصدارات سلسلة (رؤية) باللغة العربية، وهذا الفرع مفتوح لأساتذة الجامعة والأئمة والواعظات وطلاب الجامعات وغيرهم، من كل من يرغب في الاشتراك بالمسابقة، ويقوم هذا الفرع على قراءة إصدارات سلسلة (رؤية) باللغة العربية واجتياز الاختبار المقرر لها ومقابلة المناقشة فيها.

وبينت الأوقاف، أن الفرع الأول له جوائز عدة:

- الأولى: 50 ألف جنيه، بشرط الحصول على 80% في متوسط الاختبار والمقابلة.

- الثانية: 40 ألف جنيه، بشرط الحصول على 75% في متوسط الاختبار والمقابلة.

- الثالثة: 30 ألف جنيه، بشرط الحصول على 70% في متوسط الاختبار والمقابلة.

- الرابعة: 20 ألف جنيه، بشرط الحصول على 65% في متوسط الاختبار والمقابلة.

- ست جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه، بشرط الحصول على 60% في متوسط الاختبار والمقابلة.

- عشر جوائز إضافية عبارة عن شهادات تقدير ومجموعة كتب.

الفرع الثاني

إصدارات سلسلة (رؤية) باللغات الأجنبية، وهذا الفرع مفتوح لأساتذة الجامعة والأئمة والواعظات وطلاب الجامعات وغيرهم، من كل من يرغب في الاشتراك بالمسابقة.

ويقوم هذا الفرع على قراءة إصدارات سلسلة (رؤية) باللغات الأجنبية في اللغة التي يختارها المتسابق أو المتسابقة، واجتياز الاختبار المقرر لها ومقابلة المناقشة فيها.

وله عدة جوائز:

- الأولى: 25 ألف جنيه، بشرط الحصول على 75% في متوسط الاختبار والمقابلة.

- الثانية: 20 ألف جنيه، بشرط الحصول على 70% في متوسط الاختبار والمقابلة.

- الثالثة: 15 ألف جنيه، بشرط الحصول على 65% في متوسط الاختبار والمقابلة.

- عشر جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه، بشرط الحصول على 60% في متوسط الاختبار والمقابلة.

- عشر جوائز إضافية عبارة عن شهادات تقدير ومجموعة كتب.

الفرع الثالث

إصدارات سلسلة (رؤية) للنشء، وهذا الفرع خاص بالناشئة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية العامة والأزهرية.

وله عدة جوائز:

- الأولى: 20 ألف جنيه، بشرط الحصول على 75% في متوسط الاختبار والمقابلة.

- الثانية: 15 ألف جنيه، بشرط الحصول على 70% في متوسط الاختبار والمقابلة.

- الثالثة: 10 آلاف جنيه، بشرط الحصول على 65% في متوسط الاختبار والمقابلة.

- خمس جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه، بشرط الحصول على 60% في متوسط الاختبار والمقابلة.

- عشر جوائز إضافية عبارة عن شهادات تقدير ومجموعة كتب.

علما بأن جميع إصدارات سلسلة (رؤية) باللغة العربية و(رؤية) باللغات الأجنبية و(رؤية) للنشء متوفرة بجميع فروع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومتاحة إلكترونيًّا على الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف "https://ar.awkafonline.com".

وعلى من يرغب تسجيل رغبته على الرابط التالي في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2023م.

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfGkw0V4Vz.../viewform...