تحرير 13 محضرًا في حملات تموينية بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة خالد بهيج نائب رئيس مجلس المدينة، وأعضاء إدارة التراخيص، والإدارة الهندسية، وإدارة المتابعة بالوحدة، بحملة المرور على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية بالمدينة.

وذلك لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات، جاء ذلك بحضور ومشاركة مسئولين من الحماية المدنية، وجهاز حماية المستهلك - الصحة - تموين بندر - الطب البيطري - السلامة والصحة المهنية .

وتفقدت اللجنة، عدد من المجمعات الاستهلاكية ، ومحلات بيع الجملة، وشددت على أصحاب المجمعات والبائعين، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح ، وألا تتجاوز أسعار السلع ، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٣ محضرا متنوعا ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية ونظافة ، كما تم إعدام ٢١ كيلو من الأغذية والمجمدات للتغير في خصائصها ، كما تم مراجعة تراخيص وتقارير الحماية المدينة للمنشآت التى تم المرور عليها خلال الحملة .