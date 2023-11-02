الأهلي يبدأ استعداداته لملاقاة المقاولون العرب بالدوري

بدء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع ‏الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏



وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل بدء الفقرات الفنية والبدنية في المران ، لمناقشة العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون ‏المرتقبة.‏

وخاض لاعبو الأحمر تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات ‏متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.

يد الأهلي في مونديال الأندية ..

على صعيد الألعاب الأخرى ، يستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ، لخوض أولى مواجهاته في بطولة كأس العالم للأندية مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من نوفمبر الجاري أمام نظيره النور السعودي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأحمر القاهرة مساء يوم الأحد المقبل متوجهة إلى المملكة السعودية.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن تكليف محمد الغزاوي، بترأس بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» المشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقرر إقامتها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجاري.

وقام الغزاوي بالإشراف على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.