كيف يعالج الأهلي أزماته بعد الأداء الهزيل في الدوري الأفريقي؟

ودع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعبيه بطولة دوري السوبر الأفريقي بنسختها الأولي بعد خوض أربع مباريات دون أن يتمكن من تحقيق أي فوز في نتيجة أفريقية سلبية لم يعتد عليها المارد الأحمر في تاريخه.

الأهلي يفقد بطولتين

وتعد بطولة الدوري الأفريقي هي البطولة الثانية التي يفقدها الأهلي منذ إنطلاق الموسم الحالي بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

أخطاء متكررة

ـ إضاعة الفرص المحققة للتهديف.

ـ تراجع المستوى البدني للاعبين في نهاية كل مباراة.

ـ كولر وسر عدم تعامله الفني مع المباريات، وعدم القدرة على إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلة.

ـ ثقة اللاعبين الزائدة فى أنفسهم بما يملكونه من خبرات، وعدم استغلال الروح القتالية والمهارات الخاصة لتحقيق الألقاب.

كيف يعالج الأهلي أزماته بعد توديعه لبطولة الدوري الأفريقي؟

يجب أن يتدخل مارسيل كولر وجهازه المعاون بشكل حاسم، فى الفترة القادمة، بسبب خسارة بطولتين في شهر ونصف ويتبقى له 7 بطولات أخرى وهي الدوري والكأس القديمة والجديدة والسوبر المعدل وكأس الرابطة ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية، محصلة 9 ألقاب منذ انطلاق الموسم الحالي.