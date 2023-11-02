تركيا تنتقد ازدواجية المعايير الأوروبية بشأن فلسطين وأوكرانيا

انتقد وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، بشدة "المعايير المزدوجة" للاتحاد الأوروبي في سياساته بشأن فلسطين وأوكرانيا، حسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "نوفوستي"، مساء اليوم الخميس.

وبحسب محاور الوكالة، فقد تحدث فيدان بشأن ذلك خلال اجتماع مغلق نظمته وزارة الخارجية الألمانية في برلين تحت عنوان "توسيع الاتحاد الأوروبي وإصلاحه".

وقال المصدر: "انتقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال اجتماع مغلق في برلين، بشدة المعايير المزدوجة للاتحاد الأوروبي في سياساته بشأن فلسطين وأوكرانيا.

مُظاهرات التضامن مع الفلسطينيين

وأضاف المصدر: "فيدان قال إن منع مظاهرات التضامن مع الفلسطينيين في بعض دول الاتحاد الأوروبي هو ازدواجية المعايير، كما أشار إلى أنه لكي يتمكن الاتحاد الأوروبي من المنافسة عالميا، من الضروري استعادة الثقة في سياسة التوسع".

وأوضح فيدان إنه "من الضروري منع بعض الدول الأعضاء من استخدام عملية التفاوض لمصالحها الخاصة، ومن الخطأ تحويل مفاوضات العضوية إلى عمليات مفتوحة لا تكتمل أبدا". مشددا على "البقاء بعيدا عن المعايير المزدوجة".

كما انتقد وزير الخارجية التركي أيضا منع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في بعض دول الاتحاد الأوروبي، قائلا: "إن الذين يسمحون بالاعتداء على كتابنا المقدس، القرآن الكريم، تحت ستار حرية التعبير، يمنعون أولئك الذين يريدون الاحتجاج على المذبحة الوحشية للمدنيين المقيمين في فلسطين، وهذا معيار مزدوج غير مقبول".

هذا ودعا زعيم حزب الرفاه الجديد التركي، فاتح أربكان، وهو جزء من الائتلاف الجمهوري الحاكم، البرلمان إلى التصويت لصالح إرسال قوات تركية إلى قطاع غزة لمدة عام.

ومع دخول الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع ضحايا القصف المتواصل إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب,