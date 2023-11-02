فيلم  A Haunting In Venice يتخطى 118 مليون دولار بشباك التذاكر العالمى

حققت إيرادات فيلم A Haunting In Venice إلى 118 مليونا و 888 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 15 سبتمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و43 دقيقة.

فيلم A Haunting In Venice

إيرادات فيلم A Haunting In Venice

وانقسمت إيرادات فيلم A Haunting In Venice بين 41 مليونا و960 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 76 مليونا و927 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

أبطال فيلم A Haunting In Venice

فيلم A Haunting In Venice بطولة كينيث براناه، ميشيل يوه، جايمي دورنان، إيما لايرد، كيلي ريلي، كايلي ألين، تينا فاي، أمير المصري ويدور حول جريمة قتل غامضة، حينما حضر هيركل بوارو المتقاعد من مهنته منذ سنوات، ويقيم في فينيسيا، جلسة تحضير أرواح تسفرعن مقتل أحد الحاضرين، وينطلق في رحلة كشف اللغز كعادته.

أحداث فيلم A Haunting In Venice

وكانت قد بدأت دور العرض في مصر والدول العربية في عرض الفيلم الأمريكي البريطاني A Haunting In Venice والذي ظهر به النجم أمير المصري كضيف شرف، A Haunting In Venice يعد استكمالا لسلسلة أفلام المحقق هيركل بوارو، عن قصة لأجاثا كريستي، ويقوم فيه أميرالمصري بدور أليساندرو لونجو وهو رجل يأمل في جذب انتباه هيركيول بوارو للمساعدة في حل لغز شخصي داخل عائلته.