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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حصيلة إيرادات فيلم "سكر" في شباك التذاكر أمس

فيلم سكر
فيلم سكر

بلغت إيرادات فيلم سكر للفنانة الكبيرة ماجدة زكي، في شباك التذاكر أمس، الأربعاء، 9,242 جنيها، وذلك ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

 

قصة وأبطال فيلم سكر


يشار إلى أن تدور أحداث فيلم سكر، في إطار موسيقيّ وعائلي داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى (سكّر) تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال. حيث تدير الملجأ سيدة غليظة وتابع لها ذو نوايا سيئة.

 

يذكر أن يضم فيلم سكر مجموعة كبيرة من الفنانين مع الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، منهم: ريهام الشنواني، حلا الترك، وديمة أحمد، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام، أحمد سعد، علاء زينهم، ماريا جمعة، عباس أبو الحسن، محمد دياب، والفيلم مأخوذ عن رواية صاحبة الظل الطويل للكاتب جين ويبستر، وتحت قيادة المخرج تامر المهدي.

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