، نظمت كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، حفل عيد الخريجين السادس، لطلاب الكلية للعام الجامعي 2022/2021، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

المنشاوي يوجه التهنئة للخريجين ويدعوهم لمواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال

وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ التهنئة للخريجين من أبناء كلية طب الأسنان، مطالباً إياهم ؛ بمواصلة التعلم، ومواكبة أحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال، ومشيداً في ذلك، بالمستوى العلمي المتميز للكلية، وما تحققه من إسهامات في الارتقاء بالخدمة الصحية، والعلاجية، التي تقدمها للمجتمع؛ في مجالات طب، وجراحة الأسنان المختلفة.

حضر الحفل؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة صفاء مرزوق تهامي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمد بدوي عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبةالله جمال راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتور محمد عبد المجيد قطامش عميد كلية طب الأسنان السابق، والدكتور خالد صديق حسن عميد كلية طب الأسنان- جامعة بدر، والدكتورة نجلاء طه المليجي الوكيل السابق للكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ناهض عطية مدير مستشفى طب الأسنان، والدكتور طاهر محمد شريف رئيس النقابة الفرعية لأطباء أسنان أسيوط، و الدكتور محمد علاء أمين عام النقابة العامة لأطباء أسنان أسيوط، والأستاذ المنتصر حسين أحمد أمين عام كلية طب الأسنان.

وتضمنت الاحتفالية؛ إهداء درع الكلية؛ لعدد من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس، المساهمين في الارتقاء بمستوى كلية طب الأسنان - جامعة أسيوط، وتكريم أبناء الدفعة.

جامعة أسيوط تشهد حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب كلية طب الأسنان

جامعة أسيوط تشهد حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب كلية طب الأسنان

جامعة أسيوط تشهد حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب كلية طب الأسنان