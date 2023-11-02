سلة الأهلي يفوز على مصر للتأمين

تمكن الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي ، من تحقيق فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق مصر للتأمين، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ‏مساء اليوم الخميس لحساب منافسات بطولة دوري المرتبط.‏



وأقيمت المباراة على صالة سبورتنج، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 91-41.‏

واستطاع الفريق الأحمر تقديم عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل مميز تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.‏

كان فريق شباب المرتبط 18 سنة بالنادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على مصر للتأمين بنتيجة 93-45، ضمن منافسات ‏بطولة دوري المرتبط.‏

يد الأهلي يستعد للظهور العالمي ..

وعلى صعيد منافسات كرة اليد ، من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة مساء يوم الأحد المقبل متوجهة إلى المملكة السعودية.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن تكليف محمد الغزاوي، بترأس بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» المشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقرر إقامتها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجاري.

وقام الغزاوي بالإشراف على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.