النسخة الرابعة من سلسلة لقاءات 'اعرف حقوقك وواجباتك' تختتم أعمالها ببورسعيد

انتهت النسخة الرابعة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" بنجاح في مدينة بورسعيد، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية. تمت هذه الفعالية برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

نظمت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة هذه النسخة بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وامتدت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام من 29 إلى 31 أكتوبر 2023 في المدينة الشبابية ببورسعيد.

ألقت دينا بيومي، مديرة عامة المراجعة الداخلية والحوكمة، كلمة شكر في حفل الختام، حيث قدمت الشكر للأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم والتوجيه في تنفيذ هذه اللقاءات، وللسيد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية على التعاون المثمر والمتميز.

كما أعربت عن تقديرها للمشاركين وتحفيزهم على نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبوها إلى مواقع عملهم لتعزيز جودة العمل وتطويره.

شهدت هذه النسخة مشاركة 120 فردًا من العاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والمخازن والإدارات الفنية والإدارات الفرعية بمديريات الشباب والرياضة. وشملت أيضًا مديري مراكز الشباب والمشرفين الماليين والعاملين بالطب الرياضي والاتحادات الشبابية والرياضية في محافظات بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية.

تم خلال الجلسات تناول عدة موضوعات مهمة، حيث قدم الخبراء المحاضرون المرشحون من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد محاضرات حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحالفساد وأهميتها، وأدوار المراجعة الداخلية والحوكمة في مكافحة الفساد. كما تمت مناقشة قضايا متعلقة بالشفافية والمساءلة والأخلاق المهنية وأدوات التدقيق الداخلي واستراتيجيات إدارة المخاطر.

تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز الوعي والمعرفة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في الجهات الحكومية. كما تسعى إلى تطوير مهارات وقدرات العاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة وتعزيز ثقافة النزاهة والأخلاق المهنية في العمل الحكومي.

يأتي ذلك فى ضوء الحرث على تعميق المعرفة لدى الموظفين للمعرفة بحقوقهم وواجباتهم في العمل الحكومي وفهمهم لأهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة للمساهمة في بناء ثقافة عمل نزيهة ومسؤولية وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.

تعد سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" من الفعاليات المهمة التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز الوعي والمعرفة في مجال مكافحة الفساد. ومن المقرر أن تستمر هذه السلسلة في تنظيم فعالياتها في مختلف المحافظات المصرية لتعم الفائدة والوعي بين العاملين في الجهات الحكومية.