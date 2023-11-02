إزالة 5 حالات تعد بمركز دشنا بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبداللاه الخبير، ترافقه قوة أمنية من مركز شرطة دشنا شمال محافظة قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات التي نفذتها الوحدة المحلية عن إزالة 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية ابومناع غرب وابومناع بحري مخالف للقانون .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعد جديد نهائيا وإزالته فورا فى المهد.

وتأتى هذه الحملات، وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.

من جانبه أكد عبداللاه الخبير رئيس المدينة، أن مسؤولي المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين المقاول المنفذ أو المتعدي والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.