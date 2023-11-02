نظرة أمل

الخميس 02/نوفمبر/2023 - 07:00 م 11/2/2023 7:00:44 PM

لا توجد كلمات تعبّر عما حدث ويحدث وما سيحدث مستقبلا فى فلسطين، سقطت كل المفردات بعد أن شاهدنا صمت العالم كله عن الحق وصار الشيطان حاكمًا متفردًا.

إن قتل الاحتلال لآلاف الأطفال وهم نائمون فى أحضان أمهاتهم وآبائهم يعكس المدى المفجع الذى بلغته تلك الحرب الإجرامية التى يجب أن تتوقف فوراً، بالتوازى مع فتح ممرات آمنة لتمكين مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والوقود من الدخول لإغاثة أهلنا فى القطاع المحاصر بالنار والدخان، وسط انقطاع الكهرباء والماء، ما يحدث فى غزة ليس له الا توصيف واحد ألا وهو حرب إبادة.

الغريب بالموضوع أن المجتمع الدولى متفق على قتل أهل غزة وأطفالها ولكنهم مختلفون على نوعية السلاح للقتل، هل بالنابالم، أم الفسفورى، وربما القنابل الفراغية، لذلك يبحثون فيما بينهم عن فتوى يحللون بها السلاح لتصبح صيغة قانونية بالأمم المتحدة لا يعترض عليها أحد، يعنى قتلنا حلال ولكن بأى سلاح، هنا المعضلة.

لحظات عصيبة يعيشها سكان غزة المحرومون من أبسط متطلبات الحياة من طعام وشراب ودواء وكهرباء على مرأى ومسمع من حكومات العالم والدول الأوروبية وعلى رأسهم أمريكا رغم الجهود المضنية التى تبذلها بعض الحكومات العربية، وكانت مصر قيادة وحكومة وشـعبًا أول من تحركت لوقف نزيف الدم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومناصرة أهل غزة الذين هم أهلنا.

العالم كله يشاهد مصر وهى تقوم بدورها الوطنى والقومى لدعم الشعب الفلسطينى من خلال تقديم المساعدات الانسانية الغذائية والطبية؛ وتُجرى اتصالات مكثفة مع قادة وزعماء دول العالم لوقف إطلاق العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة؛ وفتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات الانسانية لأبناء الشعب الفلسطينى؛ وعلاج الجرحى؛ والعودة مرة أخرى الى مسار عملية السلام؛ وصولا إلى حل الدولتين؛ بما يساهم فى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، العالم كله يشاهد ولا يحرك ساكنًا، لا يساند ولا يدعم ولو بكلمة بل من المؤسف أن نجد بعض المغرضين يلوم على الفلسطينيين فى أنهم يقاومون الاحتلال لاستعادة أرضهم المنهوبة والبعض الآخر يرى أن الحل فى تهجيرهم لمصر ونحن نرى أن أصحاب تلك الأفكار عار على العرب ويجب عليهم تغيير هويتهم..