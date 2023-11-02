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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بكري: مصر تتحدى القوى الكبرى وتدافع عن القضية الفلسطينية وسط حقل ألغام

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

 قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تدافع عن القضية الفلسطينية، وسط حقل ألغام دولي وإقليمي وضغوط كبيرة، مؤكدا أنه رغم ذلك وقفت مصر أمام العالم أجمع وضد مخطط تفريغ القضية الفلسطينية والتهجير القسري لسكان قطاع غزة.

ولفت إلى أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، كان موقفه واضحا في القضية الفلسطينية واستهدافه من المتآمرين، رغم التحديات التي تواجهها مصر، مؤكدا أن الرئيس السيسي، أكد أن مصر لن تشارك في تصفية القضية الفلسطينية.

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وأوضح بكري، أن مصر تتحدث بوجه واحد ولسان واحد ولن تغير ذلك وموقفها واضح في القضية الفلسطينية، مبينا أن مصر هدفها واحد الآن هو إنقاذ فلسطين.

 

وتابع أن هناك 3500 طفل و2500 سيدة اُسْتُشْهِدُوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن هناك آلاف الجثث تحت الركام والأنقاض.


وأضاف أن الغرب لا يزال يدعم إسرائيل في تدمير غزة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين صامدون أمام الاحتلال الوحشي وعدم مغادرة الأرض، مشيرًا إلى أن فلسطين صامدة لمواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي.

 

ولفت إلى أن الأطفال صامدون أمام الاحتلال ولا يهابون قوات الجيش الإسرائيلي، مشددًا على أن الانتصار سيكون حليف الفلسطينيين، وأن هناك دعمًا عربيًا لنصرة القضية الفلسطينية، وعلى رأس ذلك الدولة المصرية، من منطلق عربي وتاريخي وإنساني.

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