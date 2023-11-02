حبس شخص بحوزته 3300 قرص مخدر في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بـ حبس شخص بحوزته 3300 قرص مخدر أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة وذلك لمدة ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وأكدت التحريات الأولية قيام شخص من محافظة أسيوط بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 33 عبوة بإجمالي (3300 قرص لأدوية مخدرة– مبلغ مالي).

بمواجهة المتهم، أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.