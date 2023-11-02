طعنه فى صدره.. حبس مراهق قتل شقيقه بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الخميس، حبس المتهم بقتل شقيقه الأكبر بطعنة في الصدر بدائرة القسم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بعرض جثة الضحية على الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت بداية الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب عمره 23 سنة مقتول بطعنات سكين فى الصدر.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأصغر وعمره 15 سنة بسبب خلافات عائلية وألقى القبض على المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.