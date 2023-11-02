الرئيس الزامبي السابق إدغار لونغو يريد مقعدا خلفيا

قال الرئيس الزامبي السابق إدغار لونغو، إنه سيخرج من التقاعد ويعود إلى السياسة النشطة، ومنذ ذلك الحين أطلق لونغو محاولة لقيادة الجبهة الوطنية، الحزب الذي تولى السلطة من عام 2011 حتى خسارة لونغو أمام هاكايندي هيشيليما في عام 2021.

الحزب منخرط حاليا في نزاع على القيادة، ويتهم أنصار لونجو رئيس بلدية لوساكا السابق مايلز سامبا بالاستيلاء على رئاسة الحزب بناء على أوامر هيشيليما.

وفي كلمة ألقاها في حفل تأبين للرئيس الراحل مايكل ساتا، اتهم لونغو الرئيس باستخدام مؤسسات الدولة لخنق أكبر حزب معارض في زامبيا.

كما يتهم لونغو الحكومة بانتهاك حقوقه، وقد منعته الشرطة من الركض ومنعته أيضا من السفر إلى خارج البلاد للحصول على رعاية طبية.

في مايو من هذا العام ، حاصرت الشرطة منزل لونغو ، مطالبة بتفتيشه كجزء من تحقيق في الفساد.

ويأمل لونغو في الاستفادة من خيبة الأمل المتزايدة من حكومة هيشيليما.

كشفت وزارة المالية الزامبية، عن اتفاق بلاده على مذكرة تفاهم مع دائنيها الثنائيين، بشأن إعادة هيكلة ديون بنحو 6.3 مليار دولار بعد نحو ثلاث سنوات، من تخلف البلد الواقع في الجنوب الأفريقي عن السداد.

كانت زامبيا، أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها في عصر الوباء، وشهدت عملية إعادة هيكلتها الاتفاق على شروط واسعة لإعادة صياغة الديون مع الدائنين الرسميين، بما في ذلك الصين وأعضاء نادي باريس للدول الدائنة في يونيو.

سيبدأ كل دائن رسمي الآن عمليته الداخلية لتوقيع مذكرة التفاهم، وبعد توقيع مذكرة التفاهم، سيتم تنفيذ الشروط من خلال اتفاقيات ثنائية مع كل عضو من أعضاء لجنة الدائنين الرسمية".

وستشمل الاتفاقيات تمديد متوسط آجال استحقاق الديون لأكثر من 12 عاما، مع تحديد أسعار الفائدة عند 1٪ خلال السنوات ال 14 المقبلة وما يصل إلى 2.5٪ بعد ذلك. هناك آلية لزيادة المدفوعات إذا كان أداء اقتصاد زامبيا أفضل من المتوقع.

وستدفع زامبيا نحو 750 مليون دولار في العقد المقبل مقارنة بنحو 6 مليارات دولار كانت مستحقة للدائنين الرسميين قبل إعادة هيكلة الديون.

قال وزير المالية الزامبي ، سيتومبيكو موسوكوتوان، إن الخطوة التالية هي تأمين اتفاق مماثل مع دائنينا من القطاع الخاص" ،.

وأضافت الوزارة، أن زامبيا ملتزمة بالبقاء متأخرات لدائنيها الخارجيين التجاريين حتى تؤمن صفقة ديون بشروط مماثلة لاتفاقية الدائنين الرسمية.



يشمل الدائنون التجاريون لمنتج النحاس حاملي السندات الدوليين ، الذين يدينون بأكثر من 3 مليارات دولار.

تجري البلاد حاليا محادثات رسمية مع لجنة دائني حاملي السندات لإعادة هيكلة أكثر من 3 مليارات دولار من السندات الخارجية.

بدأت المناقشات في وقت سابق من شهر أكتوبر، لذلك في الوقت الحالي يحظر على الدائنين تداول أوراق البلاد. لدى زامبيا ثلاثة سندات دولارية مستحقة تستحق في 2022 و 2024 و 2027 ، ويتم تداولها حاليا بسعر 52-58 سنتا على الدولار.

ومن غير الواضح كم من الوقت سيستغرق توقيع الاتفاقات بين زامبيا وكل دائن ثنائي.

وأشار موسوكوتوان، إلي أن نحن ممتنون لجميع دائنينا الرسميين، وخاصة الرئيسين المشاركين للجنة، الصين وفرنسا، ونائب الرئيس جنوب أفريقيا، لالتزامهم بالمساعدة في حل عبء ديون زامبيا".

وتابعت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن زامبيا وقعت مذكرة التفاهم مع الدائنين الرسميين والتي تراجع عنها في وقت لاحق وزير المالية الزامبي وصندوق النقد الدولي.