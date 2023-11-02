رسميًا| تعيين ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين إسماعيل حمودة رئيسًا لجامعة عين شمس.

ويأتي الدكتور ضياء زين العابدين، الأستاذ بكلية الأسنان في جامعة عين شمس، خلفًا للدكتور محمود المتيني.

نبذة عن ضياء زين العابدين

وشغل الدكتور ضياء زين العابدين منصب عميد كلية طب الأسنان جامعة عين شمس لمدة ثانية بعد تجديد الثقة فيه عقب انتهاء فترة عمادته الأولى.

كما شغل الدكتور ضياء زين العابدين العديد من المناصب الإدارية بالكلية كان آخرها وكيل لكلية الأسنان لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي تصريحات سابقة، أشاد الدكتور محمد ضياء زين العابدين بجهود الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق، والنواب طوال فترة قيادتهم وإدارتهم للجامعة.

وأكد الدكتور ضياء زين العابدين أن الإيمان بما نعمل والاجتهاد لتنفيذه على أكمل وجه كانت من أبرز الأسس التي أرساها المتيني منذ توليه رئاسة الجامعة.

وأشاد الدكتور ضياء زين العابدين بما شهدته الجامعة بكلياتها المختلفة وكذلك المستشفيات الجامعية من تطورات على مستوى الخدمة التعليمية و الصحية والبنية التحتية والمظهر الخارجي.

وأكد الدكتور ضياء زين العابدين أن جامعة عين شمس ملتزمة بالمعايير الدولية في التعليم، الذي أصبح يشمل الإلكتروني والإرشاد الأكاديمي والنفسي، والقياس والتقويم.

ونوه الدكتور ضياء زين العابدين بأن جامعة عين شمس تهتم كثيرا بتأسيس الطلاب وإعداد كوادر قادرة على استكمال المسيرة.

وكانت القائمة النهائية لأسماء المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة عين شمس تضم 4 مرشحين، وهم: الدكتور عمر محمد حسنين عبد السلام عميد كلية الهندسة، والدكتور عبد الفتاح محمد سعود القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة صفاء سيد محمود على أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية.