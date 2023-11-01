رئيس جامعة عين شمس تشارك في المنتدى العالمي الصيني العربي للتنمية

شاركت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في فعاليات المنتدى العالمي الصيني العربي للتنمية والحوكمة الذي عقد في جامعة فودان.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور جين لي، رئيس جامعة فودان، والدكتور عمرو سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ودو يوبو، رئيس جمعية التعليم العالي الصينية، والدكتور نذير عبيدات، رئيس الجامعة الأردنية، والدكتور تشن جي مين، نائب رئيس جامعة فودان، والدكتور يي يونغ قانغ، نائب رئيس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية.

مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة فودان:

غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس

وخلال الزيارة التى امتدت فى الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ أكتوبر، القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مذكرة تفاهم مع جامعة فودان لتعزيز التعاون العلمى والأنشطة البحثية والأكاديمية المشتركة.

وألقت القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس كلمة عن الجامعة العريقة وأهم الإنجازات التى حققتها الجامعة فى العلاقات والاعتمادات الدولية والأنشطة والتعاون مع البلدان المختلفة وخاصة الصين.

وناقش المنتدى كيفية زيادة تعميق وتوسيع التعاون في مجال التعليم العالي بين الصين والدول العربية والتعاون في مجال البحث العلمي.

كما شهدت فعاليات الملتقى عرض سلسلة من مشاريع التعليم العالي والبحث العلمي الصينية العربية المبتكرة والرائدة للارتقاء بالتعاون الجامعي الصيني العربي.

جدير بالذكر أن الملتقى يضم ثلاثة منتديات فرعية، وهي الشبكة الصينية العربية للسياسة العامة والإدارة، المنتدى الفرعي لنظرية وممارسة النزاهة والابتكار والمنتدى الفرعي لمبادرة الطريق.