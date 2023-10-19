الشعور المتزايد بالبرد علامة على فقر الدم وقصور الغدة الدرقية

قالت الممارس العام أوليسيا سافيليفا، إذا كان الشخص لا يستطيع الاحماء، فإنه يشعر بالبرد والبرد في الأطراف، فقد يكون سبب ذلك مرضا.

تحدثت المعالجة سافيليفا عن الأسباب الشائعة التي تفسر عدم القدرة على الإحماء بسبب زيادة الحساسية للبرد وأشارت إلى أن البرودة المفرطة تحدث أحيانًا بسبب العادات الغذائية الفردية وعلى سبيل المثال، بسبب عدم حصول الشخص على ما يكفي من الدهون واللحوم بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون البرودة المستمرة وعدم القدرة على الاحماء نتيجة لنقص فيتامينات ب، على سبيل المثال، فيتامين ب12.

وأضافت الدكتورة سافيليفا: فقر الدم وقصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤثرا على عدم القدرة على الإحماء، موضحة أنه مع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، يعاني الجسم من نقص الأكسجين، وهذا يغير التبادل الحراري أما بالنسبة لقصور الغدة الدرقية، ففي حالته تحدث تغيرات هرمونية تؤثر على العمليات المرتبطة بإنتاج الحرارة.

وتنتج الغدة الدرقية هرمونات أقل. ولهذا السبب، ينخفض معدل الأيض الأساسي وتبدأ العضلات في إنتاج حرارة أقل"، أوضحت طبيبة RIAMO تأثير قصور الغدة الدرقية على عدم القدرة على الإحماء.

بالإضافة إلى ذلك، تبدأ الشكاوى من البرد والتجمد في التزايد بسبب زيادة مستويات السكر في الدم؛ البرودة المفرطة يمكن أن تكون علامة على مرض السكري مع هذا المرض، تتأثر الأوعية الدموية وتبدأ الأوعية الطرفية الصغيرة بالألم أولاً، مما يجعل الأطراف باردة باستمرار.

وأضافت الخبيرة: "كما أن نقص هرمونات الغدة الكظرية يمكن أن يسبب انخفاضا في ضغط الدم، مما يؤدي أيضا إلى الشعور بالبرد".