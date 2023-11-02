ارتفاع جماعي بورصات الخليج بعد قرار المركزي

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، في ختام تعاملات اليوم الخميس 2-11-2023، مع عودة الإقبال على المخاطرة إلى الأسواق المالية بعدما قرر مجلس الاحتياطي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة.

وركز العديد من المحللين على تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن رفع أسعار الفائدة على مدى 20 شهرا سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد على الأرجح بعد ما وصفه بأنه قفزة "ضخمة" للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث رغم أنه كان حذرا وهو يبقي الباب مفتوحا أمام رفع آخر لأسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الإمارات، عملاتها بالدولار وتتابع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة عن كثب.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مع زيادة سهم مصرف الإنماء 2.8 بالمئة، وصعود سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، بنسبة 2.9 بالمئة عند الإغلاق.

وزاد مؤشر دبي 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 1.5 بالمئة، وصعد مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة.

وربح المؤشر القطري 1.4 بالمئة مع ارتفاع كل الأسهم المدرجة عليه تقريبا، ومن بينها سهم مصرف قطر الإسلامي الذي ارتفع 1.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة عند الإغلاق مع صعود سهم البنك التجاري الدولي واحدا بالمئة.