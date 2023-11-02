لماذا لجأ الفيدرالي الأمريكي لتثبيت سعر الفائدة؟ خبير يجيب..

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات اقتصادية، إن قرار الفيدرالى الامريكى بتثبيت سعر الفائدة عند ٥.٥% جاء لنمو الاقتصاد الامريكى فى الربع الثالث وخلق فرص عمل ساهمت فى الابقاء على معدل البطالة منخفضا إلى جانب انخفاض معدل التضخم إلى ٣.٧% والذى مازال بعيدا عن المعدل المستهدف ٢% .

الاوضاع الاقتصادية

وأضاف أبوزيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الفيدرالى الامريكى سيظل يدرس الأوضاع الاقتصادية والآثار المترتبة على الحرب فى غزة وتأثيرها على أسعار النفط والغاز خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول والغاز عالميًا.

رفع أسعار الفائدة

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أنه بعد تلك الأحداث الأخيرة وتداعياتها على تكاليف الإنتاج والأسعار سوف يدرس الفيدرالي الامريكي الاوضاع الاقتصادية والتفكير اذا ما كان هناك رفع لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل وفقا لبيانات التضخم والبطالة.

تثبيت سعر الفائدة

وقد أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع أغلب التوقعات، لتظل عند مستوى يتراوح ما بين 5.25 و5.5%، وهو الأعلى منذ 22 عاما للمرة الثانية على التوالي.

وكان المركزي الأمريكي توقف عن رفع الفائدة في سبتمبر الماضي وأبقى عليها دون تغيير، وذلك بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022، ضمن محاولات الفيدرالي لكبح التضخم.