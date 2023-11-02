مدير تعليم قنا يشدد على رفع سجل الحضور والانصراف في المواعيد المقررة

شهد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قنا التعليمية، طابور الصباح وتحية العلم بالفترة المسائية بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية المشتركة، ثم انتقل الى مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ولمتابعة تحقيق الانضباط الدراسي والإداري بالمدارس.

وشدد القبانى، على نظافة المدارس بشكل دوري وتوزيع الاحتياطي قبل بداية الحصة الأولى، ومتابعة الإشراف بمستوياته و تسليم الكتب الدراسية المتوفرة، وتطبيق القواعد المنظمة للوحدة المنتجة و تحقيق أقصى استخدام متاح للقاعات متعددة الأغراض وتجديد اللافتات المتهالكة.

وطرح مدير عام الادارة بعض الأسئلة لقياس مستوى طلاب خلال الجولة موكدا تضافر كافة الجهود التي تبذلها الادارة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمِن لأبنائنا الطلبة والطالبات ، لضمان سير العملية التعليمية بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وأوصى مدير عام الادارة ، علي ضرورة بث روح الإنتماء للوطن ، وغرس قيم الولاء وحب الوطن في نفوس الطلاب والتلاميذ ، وتعريفهم بمكانة مصر بين الأمم ، وضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية ودعمها ، والوقف صفا واحد في مواجهة التحديات والمخططات الخارجية التي تهدف إلى النيل من مصرنا الحبيبة .

وأشاد القبانى بمدرستى طارق بن زياد الابتدائية ومدرسة ناصر الابتدائية المشتركة وبالتزام الطلاب والتلاميذ بالحضور للمدرسة حرصا علي التحصيل الدراسى .