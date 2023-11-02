نائب محافظ القاهرة تشدد على ازالة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا بحضور العميد ماجد فوزي بمتابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية و المهندسة سارة ابراهيم مسئول المتغيرات المكانية بالمنطقة الجنوبية وؤساء احياء التبين و حلوان والمعصرة و المقطم ودار السلام ومسئولى المتغييرات المكانية بالاحياء لمتابعة التقارير اليومية واجراءات التعامل مع حالات إزالة التعديات وما يتم من إجراءات فى هذا الشأن .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة بذل الجهود في هذا الملف الهام تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لحماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، للحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب .

التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القانون

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال الاجتماع على جميع الأجهزة التنفيذية بالاحياء بالتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لأية تعديات يتم رصدها ، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية.

حصر كافة نقاط المتغيرات المكانية بجداول توضح حالتها ووصفها و الإجراءات التي تم اتخاذها حيالها مع الانتهاء من حالات الازالات

كما شددت نائب المحافظ على رؤوساء الاحياء بحصر كافة نقاط المتغيرات المكانية بجداول توضح حالتها ووصفها و الإجراءات التي تم اتخاذها حيالها مع الانتهاء من حالات الازالات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية على وجه السرعة باعتبارها اولوية عاجلة في ضوء المتابعة المستمرة واللقاءات الدورية القادمة لمتابعة تنفيذ التوجيهات .

وياتي هذا في ضوء الحرص الدائم على المتابعة اليومية على مدار الساعة لملف التصدي للتعديات على الاراضي الزراعية و رصد نقاط المخالفات ضمن منظومة المتغيرات المكانية بالتنسيق من الأجهزة التنفيذية، ومنظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية للتعامل الفورى معه طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.