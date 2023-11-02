شبانة: يجب محاسبة كل من شارك في صفقة موديست

انتقد الإعلامي محمد شبانة إصرار كولر المدير الفني للنادي الأهلي على مشاركة المهاجم الفرنسي أنتوني موديست في المباريات الهامة بالرغم من إعترافه بأنه غير جاهز بدنيا وبحاجة إلى فترة إعداد خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن صفقة موديست أثبتت فشلها وأن اللاعب بدأ بعيدا عن مستواه منذ اللحظة الأولى وان استمرار الإعتماد عليه سيكون عبئا على الفريق .

مسئولي الأهلي يشعرون بالصدمة من مستوى موديست

وأكمل شبانة بأن مسئولي الأهلي نفسهم يشعرون بالصدمة من مستوى اللاعب ويرون أن رحيله والبحث عن بديل آخر خلال شهر يناير هو الحل الافضل.

وأتم شبانة بأنه يجب محاسبة كل من ساهم وشارك في إتمام صفقة موديست والتي يصاحبها العديد من علامات الاستفهام.