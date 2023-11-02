دعمًا للقضية الفلسطينية.. البحرين تستدعي سفيرها من إسرائيل

أعلن مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، قرارا بإعادة سفير البحرين من إسرائيل إلى البلاد، في ظل استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل كنتاج لعدم احترام القانون الإنساني الدولي.

كما أعلن المجلس اليوم، قرارا آخر بـ"وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل"، وأشار إلى أن السفير الإسرائيلي في البحرين قد غادر المملكة.

وقال البرلمان البحريني في بيان، إن هذه القرارات تأتي تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد، دفع المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.

وأعرب رئيس مجلس النواب البحريني، عن اعتزازه بما يوليه الملك حمد بن عيسى من اهتمام ودعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.

استدعاء السفير الأردني في إسرائيل

ومن جهتها، أعلنت الأردن، مساء الأربعاء، استدعاء سفيرها لدى إسرائيل، تعبيرا عن رفض المملكة للحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت يومها السابع والعشرين.

ونشرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا على حسابها الرسمي بموقع "إكس" قالت فيه: "قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فورا، تعبيرا عن عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء".

وأضاف أن القرار يأتي رفضا للحرب التي "تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، مما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".

ووجه الصفدي الدائرة المعنية في الوزارة بإبلاغ الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا.

وبيّن الصفدي أن "عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني".

وشدد الصفدي "على أن الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها، ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين..".

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