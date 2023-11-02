إسرائيل تجمع دعمًا إعلاميًا من هوليوود في حربها على غزة

سعت الأوساط الصهيونية في عالم الترفيه وصناعة السينما والموسيقى من حول العالم للضغط على نجوم هوليوود لتوقيع رسالة مفتوحة يعبرون فيها عن دعمهم لإسرائيل وإدانة حماس مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

وبحسب شبكة سي إن إن الإخبارية، جاءت الممثلة الإسرائيلية جال جادوت وإيمي شومر ومايم بياليك وجيري سينفيلد على رأس النجوم الذين وقعوا على الرسالة التي أصدرتها منظمة صناعة الترفيه غير الربحية Creative Community For Peace اليوم الخميس.

إعلاميين من هوليوود

وكان كريس باين، وليف شرايبر، وديبرا ميسينج، ومارك هاميل من بين الموقعين أيضًا.

وتدعو الرسالة قادة صناعة الترفيه إلى إدانة حركة حماس ووصفها بالمنظمة الإرهابية ودعوتها لإعادة الرهائن الأبرياء إلى عائلاتهم”.

وجاء في الرسالة: "هذا إرهاب لا يوجد أي مبرر أو تبرير لتصرفات حماس”،

وكان الكيان الصهيوني ادعى مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص وإصابة آلاف آخرين في هجمات حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع فيما قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 1537 شخصًا – من بينهم 500 طفل و267 امرأة – منذ بدء هجومها الغاشم على غزة وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. وأضافت الوزارة أن 6612 شخصا آخرين أصيبوا بجروح.

وتضمنت الرسالة أيضًا تحذيرًا يحث الشخصيات العامة في صناعة الترفيه على "الامتناع عن مشاركة معلومات مضللة حول الحرب"، وتجنب تضخيم أي "دعاية".

وخلصت الرسالة إلى أن “نتكاتف مع ذوي الرهائن والضحايا الإسرائيليين ونأمل أن يأتي اليوم الذي يتمكن فيه الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبًا إلى جنب في سلام”.

الجدير بالذكر أن الممثلة الإسرائيلية جال جادوت شاركت مقطع فيديو لطفل مختطف يبلغ من العمر 9 سنوات يحتفل بعيد ميلاده مع والديه. وعلقت على الفيديو قائلة: "اليوم هو عيد ميلاد أوهاد التاسع". لن يحتفل مع عائلته، مشيرة إلى أن حركة حماس اختطفته.

كما شاركت الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، المعروفة ببطولتها فيلم Wonder Woman، عدة منشورات خلال الأيام القليلة الماضية على حسابها على Instagram تواسي أهالي الأشخاص الذين اختطفتهم حماس على حد زعمها مشيرة إلى أنهم بحاجة إلى المساعدة.

وأضافت في تعليقها على الفيديو الذي نشرته لن يحتفل مع عائلته، ولن يضحك مع أصدقائه، بل سيقضي عيد ميلاده بين أيدي حماس في غزة، كما فعل منذ أكثر من أسبوعين!”.