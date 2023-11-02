قبل ساعات من اجتماع المركزي.. شهادات الادخار الأعلى عائد في البنوك

تصّدرت شهادات الادخار محرك البحث العالمي "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، تزامنًا مع الاجتماع السابع للبنك المركزي المصري اليوم الخميس لحسم مصير سعر الفائدة، إذ يبحث العملاء المهتمين بشهادات الادخار ذات العائد الأعلى التي توفرها البنوك لعملائها.

وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، تتنافس البنوك العاملة في مصر على طرح أوعية ادخارية متنوعة وبخصائص مختلفة تتناسب مع رغبات العملاء من مختلف الفئات، حتى تتمكن من جذب أكبر شرائح من العملاء والحصول على ثقتهم.

وتستعرض “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية تفاصيل الشهادات الادخارية ذات العائد الأعلى:

شهادات البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج بحذ أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفتها لمدة 3 سنوات بعائد 22% للسنة الأولى و16% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة يصرف شهريًا.

كما يوفر البنك أيضًا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفتها، بسعر عائد 19.5% بدورية صرف ربع سنوية، فيما يتيح البنك الشهادة أيضًا لمدة 3 سنوات بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفتها، بعائد 19% بدورية صرف شهرية.

شهادات بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة ثلاثية ذات عائد متدرج وتكون نسبة العائد في السنة الأولى 22%، و19% للثانية، و16% للثالثة، وتبدأ قيمة الشراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفتها.

فيما يقدم البنك أيضًا الشهادة الثلاثية بعائد متغير لمدة 3 سنوات على فئتين، الأولى بدورية صرف للعائد 19.5% ربع سنويًا بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها، والأخرى بدورية صرف شهرية بحد أدنى 500 جنيه لشراء الشهادة ومضاعفتها.

شهادة البنك العربي الأفريقي

يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية بعائد 40%، مدفوعة مقدماً لجميع العملاء من الأفراد، تصل مدتها لـ 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدمًا ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق، كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.