البنك المركزي يفتح الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية للاستخدام بالخارج

فتح البنك المركزى المصرى الحد الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام فى الخارج.

وقال البنك المركزى المصرى إنه صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتمانى الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام فى الخارج.

وأوضح أن هذا يتم بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

وأشار البنك المركزى إلى أنه لحين تلقى البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتمانى للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.

وأوضح البنك المركزى المصرى أن هذا يأتى فى إطار حرصه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة فى ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين تلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.