الحبس سنة والغرامة لعاطل بتهمة التعاطي في البساتين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حكماً بمُعاقبة صاحب محل بالحبس سنة والغرامة عشرة آلاف جنيه بتهمة تعاطي المواد المخدرة في البساتين.

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صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع حبيب وأمانة سر محمد طه.

واسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة .أ بإحراز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في ذغير الأحوال المصرح بها.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز جوهر بقصد التعاطي جوهر الميثاميفيتامين في غير الأحوال المصرح بها الشهود.

كشفت شهادة مفتش مباحث فرقة مصر القديمة أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة تعاطي المتهم لجوهري الحشيش والميثاميفيتامين المخدرين.