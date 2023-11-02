السبت القادم .. انطلاق الأسبوع التوظيفى لمركز التوظيف بجامعة عين شمس

تنطلق يوم السبت المقبل٤ نوفمبر الجاري، فعاليات الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس " Career Week 2023 " في نسخته الثانية والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، تحت رعاية الدكتورغادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

ويشارك في الحدث الذي يستمر على مدار أيام 4, 5, 6 نوفمبر، عدداً كبيراً من الشركات و المؤسسات ، بهدف دعم التواصل بين طلاب وخريجي جامعة عين شمس مع الشركات المحلية و العالمية، إلى جانب تقديم مجموعة من التدريبات لهم على أيدى خبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة.

ويقام "Career Week 2023 " علي مدار الثلاث أيام بمقر المركز بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية