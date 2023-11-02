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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السبت القادم .. انطلاق الأسبوع التوظيفى لمركز التوظيف بجامعة عين شمس

الدكتور غادة فاروق
الدكتور غادة فاروق - القائم بأعمال رئيس الجامعة

تنطلق يوم السبت المقبل٤ نوفمبر الجاري، فعاليات الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس " Career Week 2023 " في نسخته الثانية والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، تحت رعاية الدكتورغادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

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ويشارك في الحدث الذي يستمر على مدار أيام  4, 5, 6 نوفمبر، عدداً كبيراً من الشركات و المؤسسات ، بهدف دعم التواصل بين طلاب وخريجي جامعة عين شمس  مع الشركات المحلية و العالمية، إلى جانب تقديم مجموعة من التدريبات لهم على أيدى خبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة.

ويقام  "Career Week 2023 " علي مدار الثلاث أيام بمقر المركز بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية

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