نشاط مكثف لقافلة "عين شمس" التنموية لأهالى الشلاتين وحلايب و أبو رماد

إنتهت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة من تقديم خدماتها لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد بنجاح، وسط إشاده من أهلى المنطقة بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة على مدار أيام زيارة القافلة.

جاء ذلك برعاية اللواء كان حرب دكتور عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر و والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة وإشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة، والتى نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مدار خمسة أيام متتالية

وتوافد على العيادات الخارجية مختلفة التخصصات قرابة ٣٥٠٠ مستفيد ،كما تلقى جميعهم الخدمات الدوائيه بالمجان من صيدلية القافلة ،حيث تم تحويل ٨٢ مريض لتلقي العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس.

وعن محور التوعية المجتمعية، قدم الكتور طارق عبد الفتاح المدرب بمستشفيات جامعة عين شمس عدد من الندوات التوعوية، حيث تم تقديم حملات توعية لطلاب مدرسة اللواء سعد أبو ريدة الإعدادية بالشلاتين حول العادات الصحية للوقاية من الأمراض ، و أهم القواعد والعادات الصحية التي من شأنها أن تُعزز الصحة العامة للجسم، وتساعد على مقاومة الأمراض.

كما تضمت القافلة ندوة توعوية لطلاب مدرسة اللواء حسن كامل بالشلاتين حول الظواهر السلبية في المجتمع والأسباب وطرق الوقاية والعلاج و ندوة اخرى حول التغذية السليمة وأثرها على الصحة لطلاب مدرسة السادات الإبتدائية بالشلاتين ،كذلك تقديم ندوة توعية بمعهد التمريض بشلاتين حول مهارات الاتصال الفعال لتقديم خدمة طبية متميزة.

كما شهد القافلة ندوة توعوية حول مخاطرتعاطى المخدرات لطلاب مدرسة التمريض بالشلاتين " وتم من خلال حملة التوعية مناقشة ، أسباب الإدمان وآثاره ، طرق الوقاية من الإدمان ،أساليب وطرق العلاج من الإدمان، وندوة أخرى بعنوان "فن إدارة الغضب بمعهد التمريض بالشلاتين ، إلى جانب تقديم 8 آلاف كرتونة من السلع الغذائية لأهالى المنطقة.