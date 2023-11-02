النشء بالشرقية ينفذ الورش الحرفية ضمن برنامج الفنون التراثية

تنظم إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ورش برنامج "الفنون التراثية" والذي يتضمن تنفيذ جدارية ومجموعة من الورش التفاعلية للألعاب التراثية، والتى تحكى تاريخ الرياضات الشعبية القديمة مرورا بالزمن من أيام الفراعنة.

وتتضمن فكرة الجدارية المنفذة بمحافظة الشرقية رياضة الهوكى لما تمثله من رمز لأبناء الشرقية من قديم الأزل، واستعرض محاضر البرنامج الدكتور محمد عطية خلال ورش العمل المنفذة عرض تقديمي على الداتا شو بشرح موثق بالصور تاريخ الألعاب الشعبية، وماهية اللعب والرياضات المندثرة، وعرض تاريخ رياضة الهوكى، وتغير مسماها من ( العكشة- الحكشة- البو ) وتطويرها من أيام الفراعنة، وطريقة لعبها حيث كان يستخدم جذوع الشجر قديما، وتكورت إلى الوضع الحالى بتضارب خشبية مناسبة وآمنة لممارسة رياضة الهوكى.

يشار إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بمركز شباب كفر الحصر التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب لمدة 3 أشهر وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بمشاركة الشعب الفنية بالمحافظة، وأعضاء مراكز الشباب فى نطاق إدارات الزقازيق شرق وغرب، والإبراهيمية، وههيا .