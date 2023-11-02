لأول مرة.. غداً بدء تشغيل 12 مركزًا لخدمات مصر المتنقلة

تبدأ وزارة العدل، غدًا الجمعة، تشغيل 12 مركزًا لخدمات مصر المتنقلة - سيارات- ، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك لإتاحة معاملات التوثيق، وفقًا لتوجيهات وزير العدل المستشار عمر مروان.

ويُعد ذلك المرة الأولى التي يتم تشغيل خدمات التوثيق المقدمة من خلال السيارات يوم الجمعة من كل أسبوع.

جاء ذلك في إطار التعاون المُثمر بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تقديم خدمات توثيق مُيسرة للمواطنين بالأماكن الآتية “مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر - نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة –نطاق بولاق الدكرور”، وفي إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات التوثيق للمواطنين.

وكان قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابع لوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، تسلم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 43 مركزا تكنولوجيا متنقلا "سيارات الشهر العقارى المتنقلة"، وذلك في ضوء حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها.

كيفية طلب سيارات الشهر العقاري المتنقلة ورسوم انتقالها.

1- تم إطلاق أول سيارة توثيق متنقلة مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية في 18 نوفمبر 2021.

2- تقدم خدمات التوثيق المختلفة من الاستعلات وتحرير التوكيلات والإقرارات.

3- مجهزة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

4- تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبى الخدمة بصورة حضارية.

5- تستخدم في دعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحاماً جماهيراً للحد من حالات التكد.

6- سيتم الدفع بها للمناطق النائية التى لا توجد بها مكاتب شهر عقارى وتوثيق.

7- يمكن إحضارها إلى المنزل أو المكتب لإنهاء توثيق محرر عبر الخط الساخن 15999 أو 01555559875.

8- تصل تكلفة الانتقال إلى المنزل أو المكتب مبلغ 500 جنيه.

9- تتميز بسرعة إنهاء المعاملة فى أقل من 7 دقائق.



