العبيدي: أمريكا والغرب شركاء مع الاحتلال الصهيوني في المذابح بقطاع غزة

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن الاعتداءات الإسرائيلية تعكس مدى الإجرام لهذه العصابة وأنها لا تراعي أي مواثيق دولية ولا تُعْرِي قوانين الحرب أدنى اهتمام، وذلك يؤكد عدم احترامها للمجتمع الدولي وأعرافه وقوانينه.

وأكد العبيدي على أن أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل يضربون المثل في التمسك بالأرض والدفاع عن مقدسات الأمة في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي والهجمات البربرية التي يقوم بها على قطاع غزة وسكانه الذين يتعرضون لأبشع أنواع الظلم.

وأضاف بهجت العبيدي، أن العدو الصهيوني يمارس أبشع أنواع الجرائم الحربية على مر التاريخ، وأنه يعمل بخطط مدروسة لإبادة أبناء الشعب الفلسطيني صاحب الحق ومالك الأرض.



وواصل مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن عدم احترام العدو الصهيوني للقوانين الدولية والأعراف إنما يرجع في الجانب الأكبر منه لهذا الدعم اللا محدود الذي تلقاه إسرائيل من الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تمنح إسرائيل الضوء الأخضر في كل ما تريد فعله في حربها القذرة على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتابع: “استشهد العبيدي بالعدوان الإسرائيلي الجبان على مخيم جباليا بقطاع غزة والذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى مؤكدا أنه يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية”.

وأن ذلك لم يكن ليحدث لو أن الدول الكبرى قد اطَّلعت بواجبها وقامت بنهر جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم الذي لا يتجرأ على الأقدام على مثل هذه الجرائم لو رفعت أمريكا والدول الغربية اليد عنه، مؤكدا أن أمريكا والدول الغربية شركاء في الجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني.