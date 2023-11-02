فتيات برنامج "ريحانة" يكرمون كبار السن بشمال سيناء

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة " ،بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات ، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية .

وبدأت الفعاليات بقيام فتيات البرنامج القيادي "ريحانة"، بتكريم سيدات كبار السن ، بديوان عام حافظة شمال سيناء .

كما تم تنفيذ فعاليات الدورة بالتعريف بمشروع ريحانة ،ومناقشة المتدربات عن توقعاتهم من التدريب ، والتعريف بخطة العمل المزمع العمل بها خلال أيام التدريب والمحددة بأجندة التدريب المقررة للبرنامج من خلال الخمس جداريات الأساسية للمهارات الحياتية من أجل النجاح ، والتي تضم مفهوم الذات الإيجابى ، وتضم أيضًا إدارة الذات ، مهارات التواصل ، المهارات الاجتماعية ، بالإضافة إلى مهارات التفكير العلمي .

يذكر أن البرنامج يُنفذ بهدف توعية الفتيات بكافة حقوقهن وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعية الفتيات بكافة حقوقهن، بجانب تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء داخل المجتمع، وتأثيرهن في شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية وريادة الأعمال وفن الإتيكيت والمشاركة المجتمعية والتوعية بمخاطر ختان الإناث والزواج المبكر .