نجوم الفن يدعمون غزة على طريقتهم الخاصة

إلهام شاهين تدعم دعوات تبنى الفنانين لأطفال غزة.. وداليا مصطفى تدعو لمقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل

أعلن عدد كبير من الفنانين المصريين دعمهم الكامل للشعب الفلسطينى عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، فى محيط قطاع غزة، واهتم النجوم أن يدعموا القضية على طريقته الخاصة، منهم من طرح اغنيات دعمًا لأهالى غزة، ومنهم من اعلن دعمه عبر مواقع التواصل الاجتماعى بمقطاعة المنتجات التى تدعم إسرائيل.

فى مقدمتهم الفنانة إلهام شاهين التى عبرت عن استيائها من الأحداث الدامية التى يشهدها قطاع غزة والشعب الفلسطينى، والتى أدت إلى استشهاد عدد كبير من الأطفال والضحايا خلال الأيام الماضية.

وأوضحت «شاهين»، أن دعوات بعض الفنانين المصريين لتبنى أطفال غزة، خلال مشاركة وفد من نقابة المهن التمثيلية لدعم أهالى فلسطين من خلال جمعية الهلال الأحمر، أمر إنسانى عظيم، وله ثواب كبير من الله، خاصة أن هناك نص حديث عن الرسول يقول :«أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى».

كما علقت برسالة شديدة اللهجة عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام قالت خلالها :«توحدوا يا عرب ففى اتحادكم قوة عظيمة يخشاها العرب الذى قام بكل المحاولات لإضعافكم وتقسيمكم ونهب ثرواتكم لا تقبلوا إملاءات لصالح الأجندة العربية.. كونوا أصحاب قرار مستقل لصالح المنطقة العربية.. الغرب يريد نشر الفوضى فى المنطقة العربية وتقسيمنا وتفكيك جيوشنا العربية، قام الغرب بكل المحاولات لإضعاف الجيوش فى العراق وسوريا وليبيا وأيضاً فى اليمن والسودان.. هذه الدول تحتاج المليارات لإعادة بنائها واستعادة قوتها بعد الخراب والدمار الاقتصادى والدمار النفسى للشعوب». النجمة حنان مطاوع التى تحدثت عن شعورها بشأن الأحداث التى تراها يوميًا فى فلسطين، وتحديدًا غزة، والقصف المستمر وقتل الأطفال هنا.

أيضاً دعمت حنان مطاوع عن استيائها الشديد لما يحدث وقالت «قلبى موجوع وحاسس بالقهر والعجز قدام اللى بيحصل قدامنا فى فلسطين، وأنا لو فيه تطوع أقدر أعمله هاعمله».

وتابعت حنان: «الناس هناك شايفين 70 سنة احتلال وظلم، ويعنى إيه يقطعوا عليهم النت وكل وسائل الإغاثة؟».

واستكملت: «اللى بيعملوه تعدوا فيه أى استعمار سمعنا عنه على مر العصور سواء التتار أو الهكسوس، وأنا شايفة أنهم متوحشين وفيه حاجة فيهم فقدت كل معانى الإنسانية».

وعلق الشاعر الغنائى تامر حسين على الفيديوهات المنتشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلى وتُظهر خوفهم من غضب الشعب الفلسطينى، متمنيًا النصر لأهالى فلسطين قائلا: «شايف كمية فيديوهات لـجُبن جيش الاحتلال أقسم بالله العظيم لا عندهم عقيدة الدفاع عن الوطن ولا نخوة ولا ذرة شجاعة للمواجهة».

وتابع تامر حسين: «ولا عندهم قضية، شوية مُرفهين لو طلع عليهم عشرة عشرين مدنيين شجعان يثبتوهم فى عُقر دارهم والمُبالغة اللى بيبالغوها فى قوتهم أكبر دليل على ضعفهم وجُبنهم. منصورة يا غزة ويا فلسطين بصمود رجالك وشبابك وأطفالك وشيوخك».

ومن جانب آخر انضمت الفنانة داليا مصطفى إلى الدعوات التى انتشرت خلال الأيام الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعى، للمطالبة بمقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل.

ونشرت داليا مصطفى عبر حسابها فى إنستجرام صورة لنموذج من هذه المنتجات، وعددت فى رسالتها لمتابعيها منتجات أخرى طالبت بمقاطعتها، كوسيلة لدعم الشعب الفلسطينى، مضيفة: «احنا مش فى ادينا حاجة بس على الاقل نعمل مقاطعة لكل اللى معاهم مهما كان على الأقل لما تتسئل يوم القيامة ترد باللى قدرت عليه».

كما وجهت النجمة شريهان رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، طالبته فيها بتطبيق معايير عادلة فى تناوله للوضع المتوتر فى المنطقة.

ونشرت شريهان الرسالة عبر حسابهة فى منصة «إكس»، وجاء فيها: «السيد الرئيس بايدن، فخامة الرئيس، «أكرر».. أنت لست عادلاً ولا على حق، وتطبق معايير مزدوجة متى شئت وكيفما تَشاء، ونتنياهو ليس فوق القانون».

وأضافت: «هذا الكيان الصهيونى أو ابنتك المدللة إسرائيلكَ الصهيونية أيديولوجية استعمارية عنصرية واستثنائية قادت أتباعها إلى استخدام العنف خلال الانتداب البريطانى على فلسطين، وتسببت فى نزوح العديد من الفلسطينيين، ثم إنكار حقهم فى العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم المفقودة خلال حربى 1948 و1967، ولم تُفعلوا ما اتفقتوا عليه وهذا أضعف الإيمان وأقل وأبسط حقوقه وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإعطاء كامل حقوقه.. ولم يحدث!!..، وفى أكتوبر 2023 يعيش الشعب المدنى إبادة جماعية!!.. هل هذا عدل؟!!»

وتابعت: «أليس من حقهم الدفاع عن النفس بدايةً وليس اليوم؟!!.. وما تعريف الدفاع عن النفس عِندكم وفى قاموسك؟!!. وما تعريف الإرهاب عندكم وفى قاموسك؟!!.. نحن نؤمن بأن مفهوم تنفيذ القانون والحق والعدل والعدالة والدفاع عن النفس والإنسانية واحد وليس اثنين. ويطبق على الجميع. سيدى الرئيس صححوا المفاهيم ووضحوا المعانى ونفذوا وطبقوا القانون عليكم وعلينا وعلى الجميع هذا هو السلام».

أشارت الرسالة إلى رفض الممارسات الإسرائيلية حول العالم قائلة: «أنتم أمام أجيال وشعوب عربية وغير عربية، مسلمة وغير مسلمة، من جميع الأديان السماوية، من كل الديانات، تدين وتشجب وترفض الـ لا عدل والظلم والقهر.. إنكم تواجهون أجيالاً من جميع شعوب العالم أعظم وأجمل منا، هذه الأجيال لن تقبل بموت الإنسانية ولا بموت البشرية غير فى موعدها الذى كتبه الله لها وليس نتنياهو!! وهذه حقيقةً وليس كلاماً وشعاراً».

«هذه الأجيال لن تسمح بإبادة الإنسانية كما يحدث الآن فى غزة من إبادة جماعية. ما يحدث الآن للشعب المدنى الفلسطينى فى غزة من مجازر وحشية وإبادة جماعية أطفالاً، نساءً، شباباً وشيوخاً.. أطباء، صحفيين ومرضى لا حول لهم ولا قوة فى المستشفيات وغيرهم - لن يغفره الله والتاريخ، ولن نسامحكم ولن ننسى أن بقينا على قيد الحياة».

كما طرح الفنان عزيز الشافعى أغنية جديدة من كلماته وألحانه، تعبر عن المأساة التى يعيشها الشعب الفلسطينى.

الأغنية تحمل اسم «يا ضمير العالم»، ويتعاون فيها عزيز الشافعى مع المطربة عالية صبحى ووعد، وهى من توزيع أحمد وجيه.

تضم الأغنية جزءا باللغة الإنجليزية، وتقول كلمات الجزء العربى منها:

المجرمين ضربوا المشفى.. ضربوا المدرسة هدوا الجامع.. شاهد العالم وسامع.. صوت بكا أطفالك يا فلسطين.. المجرمين منعوا الميه منعوا الدوا قتلوا الحرية.. ببرود وجحود وبوحشية، وقالوا علينا مش بنى آدمين.. يا ضمير العالم نام وارتاح.. ارتاح وإنت ف حضن السفاح.. وسامحنا لو صوت صرخاتنا بيقلق نومك.. معلش سماح.