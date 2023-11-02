للمرة الثانية.. جامعة أسيوط تنظم دورة إعداد المحامين لدى الشركات والبنوك

نظم مركز الدراسات القانونية لخدمة المجتمع، بكلية الحقوق بجامعة أسيوط؛ الدورة التدريبية الثانية، بعنوان:" إعداد المحامين لدي الشركات ، والبنوك"، بإشراف الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والدكتور عثمان عبد القادر مدير مركز الدراسات القانونية.

حضر افتتاح التدريب ؛ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أنور مطاوع أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق، وحشد من الطلاب.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن الدورة التدريبية في نسختها الثانية، تأتي؛ انطلاقاً من دور مركز الدراسات القانونية؛ في الاهتمام بإعداد الطلاب، والخريجين، وشباب المحامين؛ للالتحاق بالعمل القانوني، لدى الشركات، والبنوك، فضلاً عن تنمية مهاراتهم، وإصقالهم بأهم الخبرات المهنية، والعملية، والتي تنعكس إيجاباً على فرص التنافسية في سوق العمل.

وأشاد الدكتور محمود عبد العليم؛ بدور مركز الدراسات القانونية، الذي ينظم الدورات التدريبية في المجالات القانونية، ويعقد الندوات، والمؤتمرات؛ التي تسهم في حل مشكلات المجتمع على كافة المستويات المحلية، والقومية، إلى جانب رفع الوعي القانوني للطلاب، على نحو يمكنهم من التفاعل الإيجابي مع مشكلاتهم، ووضع الحلول القانونية، على أسس علمية سليمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور دويب حسين : إن دورة "إعداد المحامين لدى الشركات، والبنوك"، تمثل جانباً مهماً من أنشطة الكلية في المجالات العلمية، والأكاديمية؛ مشيرًا إلى المحاور التي تتناولها الدورة، ومنها؛ إجراءات تأسيس الشركات، ودور محامي الشركات، والبنوك أمام المحكمة الاقتصادية، ودور المحامي داخل البنوك، والشركات، وكذلك منظومة الضرائب، والرقابة علي الشركات، والبنوك.

وكشف الدكتور عثمان عبدالقادر؛ عن انعقاد فعاليات النسخة الثالثة من الدورة التدريبية، يوميّ (٨ و ٩) نوفمبر من الشهر الجاري؛ وذلك نظراً للإقبال الكبير من الراغبين في التدريب المتعلق بهذا المجال، ويحصل المتدرب على شهادة بحضور الدورة التدريبية معتمدة من جامعة أسيوط، مشيراً إلى أن المركز سوف يعقد؛ دورة متميزة لصياغة العقود الدولية باللغة الإنجليزية؛ يومي (١٨- ١٩) من نوفمبر الجاري.