أسعار زيت الطعام صباح اليوم الخميس في الأسواق.. طن الصويا يقفز 1000 جنيه

أسعار زيت الطعام.. واصلت أسعار زيت الطعام في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة والتجزئة للمستهلك اليوم الخميس، استقرارًا وهدوءًا نسبيًا، باستثناء زيت الصويا والذي ارتفع بشكل حاد ليسجل زيادة بنحو 1000 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 48,500 جنيه للطن.

وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 40 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع وزنة كل زجاجة.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى التاجر، وجاءت اسعاره على النحو الآتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 41,500 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 49,500 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا، ارتفاعًا بنحو 1000 جنيه، في قيمته الشرائية، مسجلًا 52,500 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 48,500 جنيه للطن.

زيت الأولين

واستقر سعر طن زيت الأولين، بالقيمة الشرائية، مسجلًا 49,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.