راعي مصر توقع بروتوكولًا للتعاون مع مؤسسة الأخوة الإنسانية للكشف على حديثي الولادة

وقعت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات وذلك لدعم أوجه التعاون المشتركة بين المؤسستين.

ووجه المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر الشكر لمؤسسة الإخوة الإنسانية على جهودها وحرصها على التعاون مع راعي مصر مؤكدًا أن الهدف من البروتوكول خدمة الأطفال حديثي الولادة والأطفال حتى 16 عامًا بالكشف وتقديم العلاج.

من جهته .. أعرب المونسنيور الدكتور يوأنس لحظي جيد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات، عن سعادته لتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية،مشيدًا بدور المؤسسة التي تقدم خدمة رائعة وفريدة تستحق كل الإعجاب والافتخار في كل ربوع جمهورية مصر العربية.

وقال إن توقيع بروتوكول التعاون يستهدف توحيد الجهود مع مؤسسة راعي مصر، لتقديم خدمة أفضل لأكبر عدد ممكن من الفئات الأولى بالرعاية مشيرا إلى أننا حرصنا على هذا البروتوكول لتقديم الخدمات على أساس علمي مدروس.

وتضمن البروتوكول بين المؤسستين التعاون في تسيير وتنظيم القوافل الطبية والاستفادة من خبرة مؤسسة راعي مصر في تقديم خدمات القوافل، وقيام المؤسسة بتدريب الكوادر الطبية التابعة لمؤسسة الإخوة الإنسانية في مجال القوافل الطبية.