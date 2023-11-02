المصرية لعلوم الطيران تبحث مع مؤسسة مطار أنتشون بكوريا الجنوبية التعاون المشترك

استقبل الطيار عزت متولي رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران السيدة لي هي چيونج نائب الرئيس التنفيذي بمؤسسة مطار أنتشون الدولي والوفد المرافق لها، لبحث أفاق التعاون المشترك بين البلدين فى شتى مجالات تدريب الطيران.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض توضيحي يتضمن شرح تفصيلي عن الأكاديمية وعن نشأتها وكلياتها والمطارات التي يتم التدريب العملي بها.

وأعرب الوفد الكوري عن سعادته بهذا اللقاء متمنيًا مزيدًا من التعاون وتنمية العلاقات مع الجانب المصري وتحقيق سبل الإستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية في مجال الطيران المدني.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع بين رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والوفد الكوري.