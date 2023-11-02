إزالة 965 بناء على الأراضي الزراعية بمساحة 63 فدان

وأعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إزالة 965 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية علي مساحة 63 فدان، كما تم إزالة 118 حالة بناء مخالف بالمحافظات علي مساحة 25 ألف متر، كما تم تحرير 614 محضر للمخالفين والمتعدين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



وخصصت وزارة التنمية المحلية أرقام تليفون لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة 0220544041 - 0220544052، بالإضافة إلي رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة "صوتك مسموع"، لتلقى بلاغات وشكاوي المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، لافتًا الي أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وهناك إجراءات صارمة تم اتخاذها لمنع انتشار هذه الظاهرة في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التنمية التي تنفذها الدولة، مؤكدًا علي استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة بكل قوة وحسم.

ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين علي مبادرة "صوتك مسموع " التابعة للوزارة بفتح جميع قنوات التواصل الخاصة بالمبادرة لتلقي كافة الشكاوي المتعلقة بالتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وهي عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك (www.facebook.com/sotakmasmwo) "، والبريد الإلكتروني [email protected]، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان سرعة وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين بالمحافظات لحلها بأسرع وقت بما يساهم في الحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، والمرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخري، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدًا علي ضرورة تقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن .

وشدد اللواء هشام آمنة علي أن الدولة لن نسمح بأي تعديات جديدة على الرقعة الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين وإزالة كافة التعديات والبناء المخالف الذي تم رصده مؤخراً ، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه سيتم محاسبة أي مسئول أو موظف بالأجهزة التنفيذية للمحافظات والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية يتقاعس عن آداء واجبه ودوره فيما يخص ملف مواجهة التعديات ومخالفات البناء أو عدم الإبلاغ عن المخالفات أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات.

ووجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بوضع هذا الملف علي رأس أولويات العمل اليومي وضرورة المتابعة لأي تعديات أو مخالفات تم رصدها حتي يتم إزالتها تماماً بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

كما وجه اللواء هشام آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة علي مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة ومخالفات البناء ، بالاضافة الي متابعة مبادرة "صوتك مسموع " لاي بلاغات أو شكاوي من المواطنين عن وجود مخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع المحافظات وإدارة الأزمات حتي يتم الإزالة.