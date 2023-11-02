حملة مكبرة لإزالة 1580 متر تعد على أراضى املاك الدولة بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا اليوم الخميس، برئاسة اشرف انور رئيس المركز، حملة مكبرة لازالة التعديات الواقعة على اراضى املاك الدولة بزمام الوحدة المحلية لقرية هو. حيث تم تنفيذ عدد 9حالات على مساحة 1580 ازالة بناء مخالف على ارض املاك الدولة عبارة عن منازل .

جاء ذلك بحضور طلعت على عبد الشافى، و عماد الدين محمود نائبا رئيس المركز ومحمد عبد الحميد رئيس قرية هو، وبعض رؤساء الوحدات القروية التوابع للمركز وقوة امنية من مركز شرطة نجع حمادى ومدير الادارة الزراعية بنجع حمادى ومسئول حماية الاراضى بنجع حمادى ومدير الادارة الهندسية بنجع حمادى ومسئولى التنظيم بالمدينة والقرى.

ياتى ذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.

من جانبه اكد انور ان لاتهاون فى التعدي بالبناء على الارض الزراعية ويتم التعامل الفورى والسريع عند ورود اى بلاغ او رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية وذلك حفاظا على حق الدولة والمواطن وحفاظا على الرقعة الزراعية .

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بالتعامل مع ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، و لن يسمح بأية تعديات، وان يتم إزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى.