الحوثيون يطلقون دفعة كبيرة من المسيرات داخل عمق تل أبيب

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق إسرائيل، "وقد وصلت إلى أهدافها"، وفق روسيا اليوم.

وقالت "القوات المسلحة اليمنية" التابعة لـ"الحوثيين" في بيان: "أطلقت القوات المسلحة اليمنية دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وقد وصلت إلى أهدافها بفضل الله".

وأضاف البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة. وما النصر إلا من عند الله".

وأفادت وسائل إعلام عبرية فجر الاربعاء بأن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.

وخلال ساعات النهار من يوم الثلاثاء، أعلن المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية، مضيفا: "قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخِ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 أكتوبر 8300 قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.