حسن مصطفى: توقعت خروج الأهلي بعد إهدار ركلة الجزاء

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأحمر يلعب دائمًا بمستوى عالٍ في شوط واحد، ويضيع فيه عدة أهداف محققة، بينما يعاني بعد ذلك في الشوط الثاني، مشددًا على أن الأهلي أهدر العديد من الفرص السهلة خلال الشوط الأول أمام صنداونز، ولم يستطع الوصول بنفس الفرص خلال النصف الثاني من اللقاء.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك ملحوظة أمام مارسيل كولر، أن الأهلي أصبح يلعب شوطًا واحدًا فقط، وينخفض مستواه في الشوط الآخر، وهناك بعض اللاعبين تراجع مستواهم، وكنت أتوقع وجود بعض المشكلات بسبب كثرة اللاعبين الجاهزين".

وأضاف: "صنداونز كان يلعب بشكل مرتاح خلال الشوط الثاني ولجأ إلى مصيدة التسلل، والفريق الجنوب إفريقي أصبح يلعب جيدًا داخل وخارج ملعبه، ورغم أنه لم يسجل اليوم لكنه دافع بشكل جيد وظهرت شخصية الفريق داخل الملعب".

وتابع: "المدير الفني من حقه الدفع بأي لاعب يراه مناسبًا، واللاعب فقط هو من يستحق اللوم إذا لم يثبت ذاته ويقدم بصمته داخل المباراة، والأهلي كان حظه سيئًا في إضاعة الفرص الحقيقية، السبب الحقيقي قد يكون بسبب أمور نفسية، رغم أن الأهلي طوال تاريخه يسجل في الأوقات الصعبة ولكن ظهر مستسلمًا في الدقائق الأخيرة".

وأكمل: "هناك بعض الأمور الغريبة في الأهلي، منها تراجع الأداء البدني خلال الشوط الثاني، كانت هناك أخطاء كثيرة وتوتر واضح من صنداونز خلال الشوط الأول، ولم يتم استغلال الفرص الكثيرة، كذلك لم يتم الاستفادة من الجمهور".

وزاد: "توقعت خروج الأهلي من البطولة بعد إضاعة ركلة الجزاء من علي معلول في الشوط الأول، عشت في النادي كثيرًا والأمور تسير بشكل جيد عندما تكون النفوس هادئة، بدلا من رغبة بعض اللاعبين في الرحيل للاحتراف مثل عبدالقادر بعدما شعر بأنه ليس له دورًا في الموسم الحالي، بعكس الموسم الماضي الذي كان يلعب ويشارك".

وأكد: "اشعر بأن بعض اللاعبين تغيرت، والحكم السنغالي عيسي سي لا يوجد ملاحظات عليه، ولابد أن يتعاقد الاهلي مع مهاجم جديد في يناير".

وأشار إلى أن الترجي التونسي استقطب لاعبين برازيليين وجلب صفقات آخرى وبدأ يعمل على تطوير الفريق بشكل واضح، بينما ضم الأهلي أنتوني موديست الذي لم يظهر بشكل جيد، ولا أعرف لماذا شارك رغم أن صنداونز اغلق الأطراف والعمق.

وأشاد حسن مصطفى بمستوى فريق صنداونز، مؤكدا أنه درس الأهلي جيدا وتعامل بشكل مختلف خلال الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن الفريق الجنوب إفريقي هو الأقرب للتتويج بالدوري الإفريقي في نسخته الأولى لأنه فريق قوي ومنظم واصبح لديه شراسة دفاعية وبدأ يركز على علاج الأخطاء والابتعاد عن الاستعراض، رغم أخطاء حارس المرمى وليامز اليوم أمام الأهلي، والتي لم يستغلها لاعبو الفريق الأحمر.