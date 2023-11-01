عاجل
أسعار سيارات شيري موديل 2024 المجمعة محلياً تسجل زيادات جديدة كوارث في مستشفيات غزة.. عمليات ولادة قيصرية بدون تخدير (فيديو)
الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كولر: الأهلي كان الفريق الأفضل وأتفهم حزن الجماهير واللاعبين

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي

أكد السويسري كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام صنداون الجنوب أفريقي رغم عدم التأهل لنهائي بطولة السوبر ليج.

txt

جهاد جريشة: الأهلي لم يستحق ركلة جزاء ثانية أمام صنداونز

وقال مارسيل كولر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: “ اليوم كان هناك فريق واحد يلعب بشكل جيد في الملعب، الأهلي كان الأفضل اليوم وكان يمكننا إنهاء الشوط الأول ونحن متقدمين بثلاثة أهداف ”.

وتابع: “ لا يوجد فريق يحقق الفوز بكل المباريات والبطولات، لكنني أتفهم حزن الجماهير واللاعبين بعد مباراة اليوم ”.

وتطرق كولر للحديث عن مستوى المهاجم الفرنسي أنطوني مودست قائلاً: “ في الوقت الحالي لا يوجد أمامنا سوى منحه الفرصة في المباريات المقبلة حتى يص لجهازيته الفنية ”.

وأتم أن موديست بعيد عن جاهزيته البدنية في ظل إبتعاده بشكل كبير عن المباريات خلال الفترة الماضية قبل إنضمامه للفريق.

الجريدة الورقية