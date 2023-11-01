قرار جديد بشأن مصرع سوداني بأرض اللواء

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتحفظ على جثمان شخص يحمل جنسية سودانية، إثر سقوطه من الطابق الخامس بمنطقة أرض اللواء.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

مصرع سوداني بأرض اللواء

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بشارع الجمعية.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لسوداني لقى مصرعه إثر سقوطه من شرفة مسكن بالدور الخامس.

وفي سياق منفصل تعقد محكمة جنايات الجيزة، غدا الأربعاء، جلسة قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سبه وقذفه.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت بتغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وتتضمن أمر إحالة محمد رمضان في القضية التي حملت رقم 4246 لسنة 2022 حصر وارد مالية، تقيد الأوراق جنحة بالمادة 166 مكررًا من قانون العقوبات، وبالمادتين رقمي 1/76،70 قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والمادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وجاء في أمر إحالة أن محمد رمضان، بتاريخ سابق على 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح للكافة للاطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم محمد رمضان تعمد إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.